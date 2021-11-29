Замглавы МИД России Рябков: вопрос о встрече Путина и Байдена прояснится в ближайшее время

Работа над встречей президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена находится на продвинутой стадии. Об этом заявил замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Заместитель руководителя ведомства отметил, что вопрос о контактах лидеров в ближайшее время прояснится. По его словам, переговоры скорее всего будут проходить не в очном формате.

«С учетом совокупности обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и на международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой», — отметил Рябков.

Ранее вопрос о встрече глав государств прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, есть надежда на то, что событие состоится до конца 2021 года, однако точной даты пока нет.