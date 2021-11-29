МЧС России объявило экстренное предупреждение в Сочи из-за смерчей

Имеется опасность сильных осадков и формирования смерчей над морем, предупреждает главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.

Местами ожидаются сильные дожди и ливни с грозами. Порывы ветра могут достигать 27 м/с. Существует опасность подъема уровня воды в реках, а в горной зоне возрастает риск схода малых селевых потоков.

«В течении суток 30 ноября и 1 декабря, а также ночью и утром 2 декабря 2021г.,на территории МО г. Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений», — сообщает ведомство.

МЧС также предупреждает о возможном появлении смерчей над морем. Это особенно касается участка Магри — Веселое. Спасатели призывают жителей Сочи внимательно наблюдать за окружающей обстановкой.