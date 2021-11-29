Пьяные мужчины избили таксиста у отделения полиции в Екатеринбурге

Пятеро мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на водителя такси рядом с отделением ОВД. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе свердловского УМВД.

По предварительным данным, компания вызвала автомобиль к дому 48 на улице Хохрякова. Прибывший таксист отказался везти пять пассажиров, так как это запрещено правилами. Нетрезвых клиентов разозлили слова мужчины. Впоследствии они избили его ногами и руками. Нападавшие скрылись с места преступления. Пострадавший обратился в полицию.

Специалисты выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают личности злоумышленников. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения.