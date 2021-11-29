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Астрофизики NASA смоделировали разрушение звезды черной дырой

Общество
Астрофизики NASA смоделировали разрушение звезды черной дырой

Плотность звезды способна защитить небесное тело от разрушения из-за черной дыры. Исследование провели астрофизики из Космического центра имени Годдарда NASA и университета Джонса Хопкинса.

Исследователи смоделировали разрушение звезды под воздействием сверхмассивной черной дыры. Компьютерные технологии показали, что если небесный объект близко подойдет к опасной зоне, то сможет спастись только благодаря своей плотности.

Ученые рассмотрели на Электронно-вычислительной машине варианты, когда звезда настолько приближается к черной дыре, что способна разорваться от ее гравитации. Астрофизики изучили размеры и характеристики светил.

Гравитация черной дыры воздействует на небесное тело, провоцируя спагеттификацию. При этом явлении объект вытягивается и в дальнейшем разрушается. Ученые определили, что единственный возможный вариант выживания звезды — наибольшая плотность тела.

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