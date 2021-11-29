Экс-замглавы Красносельского района Петербурга осужден по делу о крупной взятке

Суд вынес приговор бывшему заместителю главы администрации Красносельского района Алексею Миронову. Он признан виновным в получении крупных взяток, сообщили в прокуратуре.

Следователи доказали, что чиновник через посредника взял от коммерческой компании 9 миллионов рублей. За незаконное вознаграждение он пообещал подписание актов о выполненной уборке внутриквартальных территорий. Кроме того, виновник гарантировал подрядчику получение новых госконтрактов и отсутствие проблем с их выполнением.

Еще две организации заплатили замглавы администрации за помощь 500 тысяч и 1,7 миллиона рублей. Взяточник получил пять лет тюремного заключения.