Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Администрация Московской области компенсирует врачам аренду жилья

Экономика
Администрация Московской области компенсирует врачам аренду жилья

Медицинские работники смогут получить до 20 тысяч рублей на аренду квартир. Материальная поддержка будет распространяться на 15 категорий врачей, пишет телеканал «360».

Специалисты медучреждений смогут воспользоваться опцией в упрощенном варианте. Им не придется обращаться в локальные центры — достаточно будет посетить сайт госуслуг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на преимущества такого подхода.

«Прошу обратить внимание глав, что услугу эту без лишних бумаг и волокиты можно спокойно оформить на "Госуслугах". И я очень надеюсь, что депутаты Мособлдумы поддержат эту инициативу и врачи ею смогут пользоваться», — заявил он.

Платные дороги, которые строятся в Подмосковье, выгодны как людям, так и бизнесу, отмечал ранее Воробьев.

#воробьев #подмосковье #московская область #врачи #медики #господдержка