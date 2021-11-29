Путин подписал закон об отмене налога с продажи жилья для семей с детьми

Российский президент Владимир Путин подписал закон, которое вносит поправки в Налоговый кодекс. Они направлены на освобождение семей с двумя и более детьми от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья.

Граждане могут воспользоваться новой возможностью, если, продавая старую недвижимость, они приобретают новую и улучшают условия своего проживания. Обе сделки должны быть совершены в один календарный год или не позднее 30 апреля следующего. При этом кадастровая стоимость нового жилья не должна превышать 50 млн рублей. Действие льготы будет распространено и на доходы, полученные с налогового периода 2021 года.

Закон также освобождает от НДФЛ недвижимость, полученную в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации. Кроме того, от налога на прибыль освобождаются субсидии, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства. То же самое касается доходов физлиц и организаций по результатам их участия в соревнованиях и конкурсах.

Лидеры «Большой двадцатки» ранее поддержали инициативу Организации экономического сотрудничества и развития о внедрении минимального налога для транснациональных организаций.