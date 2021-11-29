Кремль оставил без комментариев заявление Зеленского о списке удерживаемых лиц

Кремль не станет комментировать информацию о передаче России украинского списка удерживаемых лиц, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украинский лидер Владимир Зеленский до этого заявил, что Киев через президента Турции якобы передал Москве список удерживаемых лиц на обмен.

Дмитрий Песков, выслушав соответствующий вопрос, решил оставить эту тему без комментариев.

«Это без комментариев», — сказал он на брифинге.

Пресс-секретарь российского лидера ранее прокомментировал подготовку к переговорам президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, сейчас подготовка к встрече не ведется.