В мэрии Прокопьевска после банкета в день трагедии на шахте нашли алкоголь

В администрации города Прокопьевска в Кемеровской области после скандального банкета в день гибели людей на шахте «Листвяжная» обнаружили пакеты, в которых лежал алкоголь.

Как пишет газета «Известия», сумки с горячительными напитками находились в коридоре рядом с рабочими местами сотрудников. Заместитель теперь уже бывшего председателя Прокопьевского городского совета народных депутатов Натальи Бурдиной заявил, что банкет в день трагедии на «Листвяжной» был организован в честь Дня матери, но из-за ЧП участники застолья пили только чай.

Банкет проходил в кафе «Лагуна» 25 ноября. Видеоблогер Тулиген Адамов запечатлел банкет кемеровских депутатов, отметив, что на корпоративе было примерно 20 человек.