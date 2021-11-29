Осечка по-осетински. Как парламент Северной Осетии подставил главу республики Меняйло

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло, по решению президента Владимира Путина получивший место в президиуме Госсовета РФ, стремительно теряет политические очки. Подставили управленца его же земляки – североосетинские парламентарии, несколько дней назад внезапно давшие отпор резонансному законопроекту о введении QR-кодов.

Ранее Москва сдержала слово и документ с набросками инициативы разослали по регионам. Татарстан, Пермский край, Новосибирская, Оренбургская, Ростовская и другие области согласились «закодироваться» практически сразу. Только эксперты заговорили о всесторонней поддержке закона, как в Кремль пришли результаты парламентского голосования из Владикавказа.

Цифры следующие: из 46 народных избранников, решивших прийти на работу в тот день (всего в республиканской думе 70 парламентариев) «за» высказались лишь 30. «Против» проголосовали 12 человек, еще четверо воздержались.

Для одобрения законопроекта этого оказалось недостаточно («большинством» в местном парламенте считается 36 голосов), чем тут же воспользовались СМИ: на страницах отечественной прессы Северная Осетия стала «первым регионом, который не одобрил введение QR-кодов». При этом источники газеты «Коммерсантъ» подчеркнули, что среди противников инициативы были замечены не только коммунисты и «Патриоты России», но и подопечные Дмитрия Медведева из «Единой России».

/ Ягудаев Владимир

Журналистов заверили, что никакого «переголосования» не будет, и вердикт парламента обсуждению не подлежит. Депутат гордумы Владикавказа Сослан Бестаев написал в своем Telegram-канале, что повторное голосование с изменением результата на противоположный станет «позором» для Северной Осетии.

Далее события стали развиваться по непредсказуемой траектории. Вопреки утверждениям инсайдеров «Ъ», депутаты действительно собрались вновь через несколько часов и уверенным большинством все же одобрили законопроект о повсеместной QR-кодизации. Дрейфующие убеждения представителей власти Сергей Меняйло объяснил их плохой осведомленностью.

«У депутатов были вопросы, на которые они сразу не получили ответов. Потом до них довели аргументы, разъяснили», — сказал глава Северной Осетии.

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В Кремле такую осечку восприняли как следствие слабых управленческих позиций главы республики. Эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) не стали предрекать отставку Меняйло, однако уточнили, что отныне от пристального взгляда федерального центра избавиться выпускнику военно-морской академии имени адмирала Кузнецова и бывалому морскому волку, возглавляющему Северную Осетию, будет непросто.

С выводом коллег из АПЭК согласился гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. Политолог увидел в двойном голосовании по QR-кодам сигнал того, что Сергей Меняйло, занявший свой пост весной этого года (правда, сначала с приставкой врио), так и не смог ужиться с местными элитами.

«Кейс с двойным голосованием – это признак политической неуправляемости, конфликта региональных групп или конфликта главы республики непосредственно с ними, — уверен Старовойтов. — Голосование было федеральной задачей, поэтому главы регионов должны были эту задачу обеспечить. И в абсолютном большинстве региональных парламентов это с первого раза получилось. Это еще раз подтвердило, что Меняйло – человек в регионе новый, и пока он не особо крепко держит в своих руках рычаги управления».

Повторятся ли подобные эпизоды в будущем – вопрос с точки зрения политолога спорный. Если рассматривать одобрение закона о QR-кодах как тест, то его господин Меняйло благополучно провалил, добавил Сергей Старовойтов.

«Более грамотного выхода после первого "отрицательного" голосования не было. Но губернатор должен решать подобные ситуации в регионе, не доводя их до кризисного состояния», — подвел итог эксперт.

ТАСС / Николай Галикин

Теперь Сергей Иванович старается всячески продемонстрировать свою осведомленность о борьбе с COVID-19 во вверенной ему вотчине и одну за другой выдвигает антикоронавирусные инициативы. Так, 29 ноября он посоветовал увеличить в Северной Осетии охват тестирования на наличие коронавируса, а ранее поручил открыть в каждой поликлинике автоматические лаборатории для экспресс-тестов.

Справка ПС

Закон о введении QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте будет рассматривать Госдума по итогам голосований в регионах. По данным «Ведомостей», инициативу рассчитывают принять до 1 февраля следующего года (второе чтение — в январе).

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