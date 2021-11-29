Президент Турции Эрдоган: Анкара готова стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом

Кризис в отношениях между Украиной и Россией может быть урегулирован с помощью переговоров, и Анкара готова предложить свои услуги в качестве посредника. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Эрдогана, его страна рассчитывает на участие в урегулировании конфликта в Донбассе. Как отметил политик, для Турции важны любые вопросы, которые могут так или иначе касаться безопасности тюркских народов, поэтому ситуация на Украине входит в сферу интересов Анкары.

«Мы за мир в регионе. Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином (президентом РФ Владимиром. — Прим. ред.) Путиным. Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса», — подчеркнул Эрдоган в ходе беседы с представителями прессы.

Информацию о готовности Анкары предложить услуги посредника прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе, а потому переговоры в предлагаемом формате не принесут никакого результата.