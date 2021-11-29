Ищенко объяснил, почему 2024 год вызывает у США страх

Власти США отдают себе отчет в том, насколько безрадостными для страны являются ее перспективы на международной арене. При этом Белый дом разрабатывает стратегию по выводу Соединенных Штатов из политического и экономического кризиса.
Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет политолог-международник, обозреватель МИА «Россия» Ростислав Ищенко.
По мнению эксперта, Вашингтон собирается решить свои политические и экономические проблемы, развязав войну, и реализация этого проекта является его главной геополитической целью. С течением времени власти США прикладывают все больше усилий, пытаясь спровоцировать полномасштабный конфликт с участием России и Китая.
Однако эта стратегия едва ли будет реализована, так как американские власти уже к 2024 году окончательно потеряют контроль и ослабнут внешнеполитически, и поэтому больше не смогут влиять на международных игроков.
Соединенные Штаты Америки понимают, что с течением времени они теряют силы, поэтому они так боятся наступления 2024 года. И в то же время Россия и Китай занимаются укреплением своего военного и экономического потенциала, предпринимая меры, которые могут губительно отразиться на Вашингтоне.
В этой ситуации Белый дом может решиться пойти на жесткую провокацию, которая позволит американцам развязать военный конфликт, считает Ростислав Ищенко.
Россия, по словам политолога, пока занимает выжидательную позицию, не реагируя на новые выпады американцев, и уделяя больше внимания другим внутренним и внешним политическим вопросам. Этот грамотный и уникальный подход, по мнению Ищенко, может заставить Вашингтон отказаться от его воинственных планов.
«Каждый месяц (не говоря уже годе) без войны укрепляют Россию и Китай и ослабляют США. Если мы продержимся два-три года, то война станет для США бессмысленной, поскольку, по их собственному признанию, после 2024 года они не видят возможности победить Китай военным путем. Определенный США дедлайн приближается», — заключил Ростислав Ищенко.
Напомним, ранее политолог рассказал о том, зачем американский президент Джо Байден так настойчиво добивается встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, как будто «боится умереть, не сказав ему чего-то важного».