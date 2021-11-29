Ищенко объяснил, почему 2024 год вызывает у США страх

Власти США отдают себе отчет в том, насколько безрадостными для страны являются ее перспективы на международной арене. При этом Белый дом разрабатывает стратегию по выводу Соединенных Штатов из политического и экономического кризиса.

Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет политолог-международник, обозреватель МИА «Россия» Ростислав Ищенко.

По мнению эксперта, Вашингтон собирается решить свои политические и экономические проблемы, развязав войну, и реализация этого проекта является его главной геополитической целью. С течением времени власти США прикладывают все больше усилий, пытаясь спровоцировать полномасштабный конфликт с участием России и Китая.

Однако эта стратегия едва ли будет реализована, так как американские власти уже к 2024 году окончательно потеряют контроль и ослабнут внешнеполитически, и поэтому больше не смогут влиять на международных игроков.

Соединенные Штаты Америки понимают, что с течением времени они теряют силы, поэтому они так боятся наступления 2024 года. И в то же время Россия и Китай занимаются укреплением своего военного и экономического потенциала, предпринимая меры, которые могут губительно отразиться на Вашингтоне.

В этой ситуации Белый дом может решиться пойти на жесткую провокацию, которая позволит американцам развязать военный конфликт, считает Ростислав Ищенко.

Федеральное агентство новостей /

Россия, по словам политолога, пока занимает выжидательную позицию, не реагируя на новые выпады американцев, и уделяя больше внимания другим внутренним и внешним политическим вопросам. Этот грамотный и уникальный подход, по мнению Ищенко, может заставить Вашингтон отказаться от его воинственных планов.

«Каждый месяц (не говоря уже годе) без войны укрепляют Россию и Китай и ослабляют США. Если мы продержимся два-три года, то война станет для США бессмысленной, поскольку, по их собственному признанию, после 2024 года они не видят возможности победить Китай военным путем. Определенный США дедлайн приближается», — заключил Ростислав Ищенко.

Напомним, ранее политолог рассказал о том, зачем американский президент Джо Байден так настойчиво добивается встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, как будто «боится умереть, не сказав ему чего-то важного».