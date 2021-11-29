«Система не работает». Многокилометровые пробки парализовали движение в центре Петербурга

В этом году зимняя погода в Петербурге не заставила себя долго ждать: снегопады успели осложнить жизнь коммунальщикам и автомобилистам еще в конце ноября. В понедельник, 29 ноября, в город пришел циклон «Бенедикт», который, по прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, за два дня укроет улицы 10-сантиметровым белым «одеялом». В самом начале непогоды город уже встал в 9-балльных пробках, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Водители жалуются на неочищенные улицы и опасаются попасть в аварию из-за скользкого дорожного покрытия.

«На дорогах снег не лежит только в тех местах, где активно ездят автомобили. В некоторых местах образовался снежный накат, а под ним еще бывает лед — даже на зимней резине в поворотах может немного занести. Это еще повезло, что воскресенье [28 октября — прим. ред.] — машин мало на улицах...» — цитирует Telegram-канал «Карточный домик: Петербург» одного из своих подписчиков.

Неготовность Петербурга к снежной зиме может свидетельствовать о плохом исполнении коммунальными службами поручений губернатора Александра Беглова или же о нерабочей системе в целом, заявил в комментарии «Политике Сегодня» председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. А ведь состояние дорог напрямую влияет на безопасность дорожного движения, подчеркнул собеседник издания.

ИА «Политика Сегодня» / Владимир Ягудаев

«Я сам ехал по такой дороге с утра в воскресенье [28 октября]. Сказать, что ничего не делают, я, конечно, не могу, потому что какая-то техника мне все-таки попадалась. Но надо понимать, что просто какая-то техника — это мало для нашего большого и красивого города. Мне звонили сегодня многие автомобилисты и говорили, что в районах техники нет, все завалено», — посетовал Солдунов.

При этом в конце октября губернатор Петербурга Александр Беглов заверил, что Северная столица готова к зиме. Он пообещал, что для уборки улиц будет задействовано около 2,2 тыс. единиц специализированной техники, а в случае сильных снегопадов будут привлечены дополнительные средства.

В этой связи у петербуржцев возникает вполне логичный вопрос, куда же делась обещанная техника, констатировал автоэксперт. Если все дело в нехватке мощностей, то городским властям следует признаться в этом честно и открыто. По мнению Солдунова, организации, готовые заняться уборкой Северной столицы, обязательно найдутся.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Либо это плохое исполнение указаний нашего губернатора в районах, либо не работает система. Мне очень хочется обратиться к нашим профильным и коммунальным службам. Уважаемые товарищи, наступила зима, она буквально послезавтра будет календарной. Давайте каждый будет исполнять свои обязанности добросовестно. Если есть регламент, который говорит о том, как должны выглядеть улицы, давайте его соблюдать», — призвал собеседник «ПС».

Ранее Михаил Леус сообщил о том, что минувшая ночь в Петербурге стала самой морозной с начала осени — столбик термометра опустился до 6,1 градуса ниже нуля. По данным Гидрометцентра, 29 ноября во второй половине возможно усиление ветра до 15 м/с. Температура воздуха опустится до минус 5.