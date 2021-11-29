Зеленский передал в Верховную раду законопроект о допуске иностранных военных на Украину

Верховная рада Украина получила законопроект, который подразумевает одобрение допуска иностранного военного контингента на территорию страны в 2022 году.

Отмечается, что это решение сначала принимает президент Украины. Нынешний глава государства Владимир Зеленский согласовал документ и передал его на рассмотрение парламентариев.

Этот законопроект нужен Киеву, чтобы официально разрешить иностранным военным участвовать в следующем году в многонациональных учениях на территории Украины. Карточка документа №6359 появилась на сайте Рады, но текст пока не обнародован.

Ранее некоторые европейские государства заявили о готовности направить на Украину своих солдат в связи с якобы готовящимся «российским вторжением». При этом официальные лица РФ неоднократно указывали, что Москва не планирует ни на кого нападать, а истерия о «вторжении» нагнетается как раз Западом во главе с США.