Политолог Простаков считает, что города с меньшим финансированием чище Петербурга

Коммунальные службы Петербурга не смогли оперативно ликвидировать последствия снегопада. По мнению политолога Сергея Простакова, даже в городах с куда меньшим финансированием научились лучше убирать снег.

В Северной столице 28 ноября выпал небольшой снег, который привел к возникновению в городе пробок и аварий. Тротуары уже второй день остаются заснеженными, в некоторых местах образовалась наледь.

Простаков обратил внимание, что ликвидация последствий осадков — зона ответственности городских коммунальных служб. Он отметил, что в городе не было мощного снегопада, а значит, невозможно обосновать бессилие властей в данной ситуации.

Эксперт напомнил, что Петербург является мегаполисом с огромным потоком финансирования. Тем не менее с солидными средствами власти не в состоянии решить проблему уборки снега, сообщил ФАН.

«Необходимы перемены в работе коммунального хозяйства города, [нужно] делать его профессиональнее и эффективнее. Именно его работа в немалой степени определяет отношение горожан к власти, формирует имидж города. В нынешнем состоянии коммунальные службы Санкт-Петербурга оставлять просто нельзя», — выразил мнение Простаков.

Примечательно, что горожане уже не в первый раз возмущались неспособностью властей Петербурга оперативно очистить город от снега. Люди и сейчас обвиняют в этом губернатора Александра Беглова, о чем пишут ему на странице в соцсети.