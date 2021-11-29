Жители Петербурга жалуются на медленные темпы развития метро

Петербуржцы высказывают недовольство повышением цен за разовый проезд в метро. Российский общественный и политический деятель Михаил Амосов обратил внимание, что власти Санкт-Петербурга долгое время не уделяли должного внимания строительству метрополитена, поэтому сейчас ситуация складывается плачевно.

Петербуржцы пожаловались губернатору города Александру Беглову на проблемы с подземным транспортом. Многие жители недовольны постоянным ремонтом станций и повышением цен за проезд. Политик Амосов отметил, что подобная ситуация сложилась из-за неправильной политики Беглова. Градоначальник не уделял должного внимания развитию метрополитена.

«Финансирование строительства метро было очень маленькое. Например, Москва тратит в год на это примерно 8% от всего бюджета города, в Петербурге же — всего 1,5-2%. В Москве каждый год открываются станции метро, а мы несчастные три станции все куда-то откладываем. Все планы по строительству, которые были предусмотрены генпланом 2005 года, сорвались», — рассказал Амосов в беседе с ФАН.

Из чего складывается стоимость поездки на метро в Москве, политику понятно, но вот повышение цен в Санкт-Петербурге остается неясным.

«Московский метрополитен больше по площади, можно уехать на более далекие расстояния, на метро можно добраться практически до любого места. Печально, что мы обогнали Москву по стоимости разовой поездки. Поэтому нужно давать больше информации о том, как готовятся и принимаются все эти решения», — подвел итог Амосов.

Кроме того, специалист отметил, что ситуация складывается не лучшим образом и с наземным транспортом. По мнению политика, готовящаяся реформа не решит всех проблем отрасли.

Ранее Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга не смог организовать своевременную уборку последствий непогоды. Жители города пожаловались на обледеневшие тротуары и неочищенные дороги.