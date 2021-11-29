Американский пророк Эдгар Кейси сделал предсказание о судьбе России в 2022 году

Россия сумеет спасти человечество в 2022 году, а также объединить находящиеся вокруг нее страны. Об этом гласит предсказание знаменитого американского пророка Эдгара Кейси, которое взбудоражило мир.

Провидец родился в 1877 году. У него образовалась болезнь, в результате которой он потерял голос. Однако, когда его вводили в состояние гипноза, дар речи к провидцу возвращался. Так он сумел себя вылечить. После этого пророк вводил себя в состояние транса, чтобы предсказывать будущее. Ему удалось спрогнозировать распад Советского Союза, начало и конец Второй мировой войны, а также теракт 11 сентября 2001 года в США.

Эдгар Кейси сделал невероятное предсказание на 2022 год. По его словам, угрозы третьей мировой войны не возникнет, а самые мощные государства объединят усилия и будут вместе противостоять природным катаклизмам.

Пророчество затронуло и Россию. Предсказатель уверен, что в следующем году Москва сумеет спасти вообще весь мир, а близлежащие к ней страны вскоре начнут править вместе с РФ. Плюс ко всему российское государство будут стремиться изменить отношения между людьми, построить их на уважении, понимании и честности.

Как стало известно ранее, известный в СССР артист Вольф Мессинг предрек России расширение границ без военных действий в 2022 году.