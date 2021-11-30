Недоступная среда. Как улицы Петербурга превратились в пытку для инвалидов

Петербург вновь засыпало снегом. По отчетам синоптиков, за минувшие сутки городе на Неве выпало около трети месячной нормы осадков. Метель, навеянная циклоном «Бенедикт», накрыла Северную столицу вечером 29 ноября. И к утру вторника высота сугробов в городе достигла 12 сантиметров.

Стихия, судя по всему, застала врасплох не только коммунальщиков (несмотря на то, что о надвигающемся снегопаде метеорологи предупреждали заранее), но и автомобилистов, которые по пути на работу застряли в 10-балльных пробках. Пешеходов, между тем, поджидала хорошая кардиотренировка с утра — чтобы пробраться через заваленные снегом дворы и тротуары, потребовались усилия.

Маломобильные горожане иначе как «адской» обстановку назвать не могут, поделился с «Политикой Сегодня» петербуржец Руслан Блохин, который из-за ДТП последние полтора года прикован к инвалидному креслу. В ночь на 25 мая 2020 года такси, в котором молодой человек возвращался домой, протаранил «Мерседес». От удара автомобиль перевернулся, а Руслан получил перелом двух шейных позвонков.

С тех пор 29-летний петербуржец борется за то, чтобы не только вновь встать на ноги, но и вести активный образ жизни. Получается с трудом, признается Руслан. По его словам, для людей в инвалидной коляске второй по величине город и туристический центр России мало приспособлен.

«Честно, особо раньше не обращал внимания, хотя и на велосипеде катался. Но когда на коляску пересаживаешься, начинаешь замечать все сам: бордюры, наклоны, или, наоборот, что нет спусков», – рассказал молодой человек.

Взгляните на видео выше. Его Руслан снял около месяца назад. На кадрах человек в инвалидном кресле пытается забраться по крутому пандусу, чтобы попасть в отделение почты. Пост молодой человек иронично подписал «помоги себе сам».

«Обычно на почте кнопка помощи есть, но она находится у двери, то есть по пандусу самому до нее нужно добраться», – пояснил он «Политике Сегодня».

Наиболее остро проблема доступности среды для инвалидов стоит в самом центре города — Петроградском районе, который считается одним из самых презентабельных в Петербурге. Именно здесь расположена знаменитая Петропавловская крепость, красивейшие доходные дома. Там же среди вымощенных брусчаткой улиц находится медицинский центр «ЭйрМЕД», в котором Руслан последний год проходит реабилитацию. Ездить приходится по три раза в неделю, да еще и с Васильевского острова.

ИА «Политика Сегодня» /

«На коляске вообще тяжело в Петербурге, особенно по снегу. Я вот с кем общался из ребят на коляске, тоже все говорят: "Зима — это ад". Снег не убирают, я просто помню, еще даже когда не на коляске был, тяжело даже на своих двоих ходить», – говорит Руслан.

Чтобы оценить обстановку, корреспондент «ПС» лично отправился в район станции Петроградская. Дорога от метро до медицинского центра занимает около 10 минут пешком, но для инвалидов она становится полосой препятствий.

По пути от подземки, на Левашовском проспекте, встречаются несколько коммунальщиков с лопатами на плечах. А также машина, которая под прицелом двух телевизионных камер разбрасывает по тротуару песок.

ИА «Политика Сегодня» /

На первый взгляд — уборка в самом разгаре, но стоит завернуть за угол и перед глазами предстает дорога с сантиметровым слоем наледи. Для колясочников проехаться по ней — все равно что прокатиться на терке.

ИА «Политика Сегодня» /

А вот пандус. Его крутой наклон и отсутствие перил приведет в отчаяние любого инвалида. Забраться по нему вряд ли будет под силу и родителям с колясками.

ИА «Политика Сегодня» /

Наконец реабилитационный центр. Справедливости ради, дорога возле него расчищена. Но это лишь небольшой пятачок.

За чашкой чая администратор Ксения Медведева рассказала, что работает в Петроградском районе не первый год. И уборка улиц здесь всегда была отвратительной.

«Пока не позвонишь в администрацию Петроградского района, не оставишь жалобу, потом позвонишь еще по нескольким номерам, дня через три в лучшем случае они кого-нибудь пришлют для уборки улиц», – возмущается собеседница «ПС».

Последние три года реабилитационный центр бьется с администрацией района за пару парковочных мест рядом со входом для инвалидов, приезжающих на терапию на машине.

«Их [инвалидов] некуда высаживать, только на дороге. И это полная катастрофа. При этом у нас абсолютно свободная улица, но с обеих сторон нельзя парковаться — одностороннее движение. Здесь бесконечно работают эвакуаторы и машины постоянно увозят. Это, наверное, самая большая проблема нашего центра, касающаяся именно доступной среды для инвалидов», – отметила Ксения.

ИА «Политика Сегодня» /

С доступностью общественного транспорта, по ее словам, в Петербурге тоже все не слава богу. Так, Ксения рассказала об одном из пациентов, который вынужден добираться до реабилитационного центра на автобусах с пересадками из-за того, что его с электроколяской не пускают в метро. Единственное средство передвижения инвалида якобы не соответствует допустимым габаритам.

«Я понимаю, что у нас город не предусматривает такую проблему вообще, как пациенты-инвалиды. Когда ты к этому не причастен, ты не обращаешь внимания на такие вещи. Есть пациенты, которые тяжелые в плане принятия и осознания своей проблемы, но люди не отчаиваются, продолжают жить, и, конечно, им надо помогать хотя бы в самых элементарных вещах. Например, добраться до центра», – вздыхает сотрудница медучреждения.

В фойе медцентра корреспондент «ПС» познакомился с Ольгой Штаркиной из Магнитогорска (Челябинская область), которая вот уже шесть лет приезжает в Петербург на реабилитацию после рокового ДТП. В Северной столице женщина побывала в нескольких клиниках, но признается, что такого безразличия городских властей к потребностям инвалидов, как в Петроградском районе, не встречала.

ИА «Политика Сегодня» /

«Если бы я была одна, конечно, здесь тяжело было бы. В магазины зайти где-то погреться или даже просто остановиться и перекусить невозможно — все со ступеньками и без пандусов. Невозможно даже в аптеку элементарно попасть! Для колясочников здесь никак не приспособлен центр. Даже просто перил нет много где. Тут не только инвалидам, но и бабушкам, дедушкам тяжело. Просто порой сидишь и не знаешь, что делать. Просить людей — не каждый же может время выделить», – рассказывает гостья из Магнитогорска.

Невские Новости / Карина Зварич

А от уборки улиц собеседница «ПС» и вовсе пребывает в ужасе.

«В данный момент самостоятельно нереально проехать: то буксую, то скользко и заносит. Не удержаться, тяжеловато. Даже элементарно пока ехали сюда — все в буграх, в снегу. Не чистятся улицы, хотя обычно дворники с восьми должны что-то делать, а именно пешеходная часть нечищеная», – сетует Ольга.

ИА «Политика Сегодня» /

К слову, еще в 2019 году исполнявший тогда обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обещал инвалидам создать в городе «безбарьерную среду» и полностью модернизировать работу жилищно-коммунального комплекса. Прошло два года, а метели (даже прогнозируемые) по-прежнему застают городские службы врасплох.

Инвалидам, между тем, не остается ничего, кроме как подстраиваться под непредсказуемый график работы коммунальных служб. Но наш герой Руслан Блохин не теряет оптимизма. Шутит, что благодаря зимним прогулкам, у него появился стимул чаще делать дома влажную уборку, расправляясь с растаявшим на полу снегом, песком и реагентами.