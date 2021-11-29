Силовики обнаружили крупную майнинговую ферму в Дагестане

Правоохранительные органы обнаружили незаконную ферму для добычи криптовалюты в Унцукульском районе Дагестана. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Бывший специалист энергетической отрасли республики Гамзат Магомедов предположил, что данная установка может потреблять в месяц электроэнергию примерно на миллион рублей. Однако, несмотря на расходы, занятие все равно остается выгодным.

«Это достаточно крупная майнинг-ферма, которая может приносить ее хозяину где-то пять миллионов рублей в месяц. Электричества она потребляет, наверное, на миллион рублей. Нужно понимать, что это все очень приблизительно, так как мощности установок бывают разные», — прокомментировал специалист.

Кроме того, главный инженер «Дагэнерго» Магомед Ханапиев сообщил, что в 2021 году энергетики республики выявили 19 фактов незаконного потребления электричества майнинг-фермами. Эксперты оценили ущерб энергетической сфере республике на сумму более 98 миллионов рублей.

Ранее стало известно о задержании подозреваемого в краже оборудования для майнинга криптовалюты в Кузбассе. По версии следствия, житель Прокопьевска с помощью кувалды выкрал из гаража оборудование и продал часть краденного за 100 тысяч рублей.