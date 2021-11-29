Понасенков призвал чиновников Петербурга лично выйти расчищать город после снегопада

Сильный снегопад обрушился Санкт-Петербург, но коммунальные службы города не могут справиться с осадками. Историк Евгений Понасенков в беседе с изданием «Слово и Дело» предложил чиновникам лично выйти на улицы с рабочим инвентарем.

Синоптики рассказали, что метель в Северной столице продлится еще несколько дней, а в начале декабря уровень снежного покрова может достигнуть десяти сантиметров. Снег стал кошмаром для многих жителей города, которые получают травмы, поскальзываясь на льду, а также стоят в пробках и попадают в аварии на неочищенных дорогах.

Однако для коммунальных служб и администрации во главе с губернатором Александром Бегловым осадки оказались «неожиданностью» — снегоуборочная техника появилась на улицах только воскресным вечером. Понасенков предложил свой метод борьбы с метелью. По его мнению, чиновники должны выйти на улицы с лопатами, чтобы самостоятельно справиться с ситуацией.

«Лопату в зубы коммунальщикам — и вперед, чистить», — поддчеркнул он.

Если сотрудник профильного ведомства не может выполнять свои обязанности, то ему стоит работать дворником, уверен историк.

Политолог Иван Аркатов считает, что ответственность за снежный апокалипсис несет именно губернатор Беглов.