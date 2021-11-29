Александр Лукашенко потребовал от Запада доказать заявления о «нападении» России на Украину

Заявления Запада о планах России «напасть» на Украину являются фейком. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава республики высказал свое мнение на совещании в центре стратегического управления министерства обороны по вопросам военной безопасности. По словам Лукашенко, западные соперники пытаются «отстроить» Россию.

«Поэтому и придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Если собирается — положите факты на стол и подтвердите этот тезис», — сказал президент Белоруссии.

Он уверен, что западные страны не приведут ни одного убедительного аргумента в поддержку своих тезисов. Лукашенко пообещал, что в случае развязывания конфликта со стороны США и Европы, Минск будет на стороне России.