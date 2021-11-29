Политолог Ищенко счел бессмысленным для США начинать войну с Россией в 2024 году

США пытаются реализовать новую стратегию, которая позволила бы им выбраться из существующего политического кризиса, отметил политолог Ростислав Ищенко.

Белый дом осознает, что американцев ожидают неутешительные перспективы на международной арене. Главной геополитической целью США является проект по развязыванию войны, в которую предполагается втянуть Россию и Китай, констатировал эксперт.

Однако этим планам вряд ли суждено сбыться, и с течением времени страх американцев по поводу наступления 2024 года только усиливается, уточнил Ищенко. Он раскрыл неудобную для Соединенных Штатов правду, согласно которой Москва и Пекин наращивают свое силовое превосходство по мере ослабления Вашингтона.

США боятся наступления 2024 года, поскольку осознают, что теряют время и силы. Россия же находится в наблюдательной позиции и старается не реагировать на выпады Запада. Такой подход Москвы в конечном счете заставит Вашингтон отказаться от военных планов, объяснил политолог.

«Если мы продержимся два-три года, то война станет для США бессмысленной, поскольку, по их собственному признанию, после 2024 года они не видят возможности победить Китай военным путем. Определенный США дедлайн приближается», — сказал Ищенко.

Ранее эксперт рассказал о мотивах Вашингтона в нагнетании военного кризиса на Украине. Американцы пытаются выиграть у Москвы политическую партию, считает Ищенко.