Парламентская ассамблея ОДКБ переизбрала Володина на пост главы организации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин переизбран на пост председателя Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), сообщает пресс-служба ГД.

Володин вновь возглавит Парламентскую ассамблею ОДКБ, в пользу этого было принято единогласное решение. Предложение о выдвижении спикера Госдумы на должность председателя организации выдвинул глава Национального собрания Армении Ален Симонян.

«По предложению спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна председателем ПА ОДКБ на очередной срок единогласно избран председатель Государственной Думы Вячеслав Володин», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, Володин опроверг сообщения об удаленной работе депутатов Госдумы. Палата решила не переходить на дистанционный режим, поскольку доля парламентариев с иммунитетом к коронавирусу достигла 86%, объяснил он.