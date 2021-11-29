Депутата пермского Заксобрания доставили в больницу с переломами

Представителя пермского Законодательного собрания Михаила Позднева госпитализировали с травмами на лице. Об этом сообщило издание «Ъ-Прикамье».

По данным СМИ, у парламентария диагностирован перелом носа и скуловой кости. Как сообщает издание, такие травмы причинила супруга народного избранника. Однако в интервью Позднеев рассказал, что у него «все хорошо», а в больницу его доставили просто для перевязок.

«У меня все хорошо, не переживайте. Я просто немного порезал руку», — прокомментировал депутат.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело на депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова. По версии следствия, находясь на базе отдыха во Владивостоке он при общении с 11-летним ребенком демонстрировал «предмет интимного характера».