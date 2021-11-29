Вид трехзведочного отеля в Крыму поверг в шок министра курортов и туризма Волченко

Классификаторы, завысившие оценки «убитым» отелям в Крыму, понесут административную ответственность. Такое заявление сделал министр курортов и туризма Вадим Волченко на своей странице в Facebook.

«Разбирает злость как наши псевдо-эксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты три звезды?! Сколько стоит так ослепнуть? Подставляют и владельцев отелей, хотя их вина тоже есть — в доступном отеле тоже должно быть чисто и уютно», — прокомментировал чиновник.

facebook.com / Vadim Volchenko

Ранее компания «Интурист» заявила, что россияне выкупили или забронировали практически все туры на новогодние праздники. Многие авиаперевозчики остановили продажу билетов на регулярные новогодние рейсы, поскольку они просто закончились. У некоторых компаний не осталось свободных мест в том числе и на чартерные рейсы.