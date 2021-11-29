Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама Фуком 30 ноября в Москве

Российский президент Владимир Путин проведет встречу со своим коллегой из Вьетнама Нгуен Суан Фуком 30 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

Переговоры политиков будут проходить в Москве.

«Планируется обсудить актуальные вопросы всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в различных областях, включая политический диалог, торгово-экономическое, военно-техническое, научно-технологическое сотрудничество и гуманитарные контакты, а также обменяться мнениями по региональной повестке дня», — сказано в сообщении президентской администрации.

Как стало известно ранее, Владимир Путин намерен посетить Индию 6 декабря с рабочим визитом. В рамках поездки глава государства встретится с индийским премьер-министром, чтобы обсудить вопросы развития двусторонних отношений между странами.