Генерал Келлог призвал США обратить внимание на «насмешки» со стороны России и Китая

Россия и Китай «насмехаются» над Соединенными Штатами. Этот факт должен беспокоить Вашингтон, считает американский генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.

Офицер обратил внимание на военное сотрудничество Москвы и Пекина. По его словам, развитие связей между странами является нормальным явлением. Однако, по его словам, Россия и Китай троллят американского лидера. Именно этот факт должен вызывать беспокойство у Вашингтона.

Келлог добавил, что президент США Джо Байден создал прецедент нерешительность еще во времена, когда занимал пост вице-президента. Сейчас этой слабостью активно пользуются другие оппоненты.

«Он (Байден. — Прим. ред.) создал прецедент нерешительности и отказа от принятия каких-либо решений. А они этим воспользуются. Так и будут поступать. Они типа троллят Соединенные Штаты! Именно это должно вызывать наибольшую обеспокоенность, а не военное соглашение, потому что такое происходит постоянно», — возмутился генерал-лейтенант.

Телеканал «360» ранее информировал, что Генерал Комитета начальников штабов США Марк Милли выступил за диалог НАТО с Россией и Китаем. По его словам, необходимо сохранить мир, поскольку никому не нужна война между великими державами.