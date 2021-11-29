Жители Петербурга недовольны темпами уборки снега в городе

Петербуржцы каждую зиму жалуются на недобросовестную работу коммунальных служб, которые не справляются с очисткой улиц от снега, тогда как губернатор Александр Беглов из года в год обещает решить проблемный вопрос. В результате ничего не меняется.

Снегопад в Северной столице в очередной раз обернулся пробками на дорогах, грязью на улицах и нерасчищенными дворами. Несмотря на то, что в новостях сообщали о якобы большом количестве задействованной снегоуборочной техники, ситуация в городе осталась печальной, передает iReactor.

«По улицам походить не хотите? Все, как обычно, на уборку снега забили. Потом будете результат «работ» фотошопить… не проще сразу нормально делать?» — обратился к градоначальнику один из пользователей.

Еще в 2019 году Беглова критиковали за недостаточные меры по борьбе со снежными завалами. Тогда «хозяйственный» градоначальник пообещал закупить больше спецтехники, был даже заключен контракт на три миллиарда. Однако в итоге петербургский парк пополнился «бракованными» машинами. Также градоначальник показательно отстранил чиновников, которые, по его мнению, не справлялись с обязанностями.

Однако «решительные» действия губернатора так ни к чему и не привели. В 2021 году петербуржцы по-прежнему жалуются на низкие темпы уборки города и грязное месиво на дорогах.