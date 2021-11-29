Популярная одежда Ким Чен Ына теперь под запретом для ношения в Северной Корее

Власти КНДР заявили, что одежда главы Республики стала слишком популярна. Глава Северной Кореи запретил своим гражданам носить похожие кожаные куртки.

Полицейские Республики начали конфисковать кожаные куртки у жителей, которые надевают их в общественных местах. Объяснили свое поведение представители органов тем, что правящая партия самостоятельно решает, кто и что может носить в Северной Корее.

Кожаный плащ лидера КНДР стал популярен еще в 2019 году. Первоначально их импортировали из Китая, но в последнее время производством бренда занялась и Северная Корея, что сделало предмет одежды более доступным. Они разошлись по всей республике и появились у многих молодых людей. Теперь полиция конфискует кожаные куртки и плащи у всех, кто их носит и продает.

Северокорейцы носят подобный элемент одежды с начала 2000 годов. Плащ лидера КНДР приобрел популярность относительно недавно.