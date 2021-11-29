Коммунальные службы Петербурга все еще «не проснулись» после снегопада

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга не смог организовать своевременную уборку последствий непогоды. Автоэксперт Виталий Архиреев отметил, что подобное может привести к серьезным проблемам на дорогах города.

Смольный оказался вновь не готов к приходу зимы. Несмотря на предупреждения синоптиков, коммунальные службы города не смогли обеспечить должную уборку снега. На улицы вышло менее 400 единиц специальной техники, при том сильно устаревших моделей. Автоэксперт Архиреев считает, что некачественная уборка последствий непогоды сильно дестабилизирует ситуацию на дорогах Северной столицы.

«В запущенных случаях, когда вовремя не убрали снег, это чревато образованием колеи, появляется больше неровностей. Кроме того, нужно понимать, что зимой дороги становятся хуже — даже уборочная техника убирает с запасом, снег всегда остается на обочине. Вот и получается, что вместо, например, четырех полос, для движения остается три», — отметил автоэксперт Виталий Архиреев в беседе с «Народными Новостями».

После сильного снегопада жители города были вынуждены буквально пробираться к своим автомобилям по снегу и идти по обледеневшим тротуарам. Многие петербуржцы оставили негативные комментарии на личной странице губернатора Александра Беглова в социальной сети «ВКонтакте». По их мнению, Смольный не может обеспечить качественную уборку после снегопада.