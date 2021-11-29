«На тройку». Как Петербург справился с первыми снегопадами

Гидрометцентр дал не самый утешительный для петербургских коммунальщиков прогноз: всю неделю с 29 ноября по 5 декабря Северную столицу будет засыпать снегом. К воскресенью температура упадет до минус десяти градусов, а значит непростая обстановка на дорогах сохранится.

Городские власти пока не предоставили информацию, насколько коммунальные службы готовы противостоять снежной стихии. В сентябре губернатор Александр Беглов обещал, что Смольный выделит на уборку снега три тысячи единиц спецтехники, но на деле цифры оказались совершенно иными.

К примеру, по данным Комитета по благоустройству Санкт‑Петербурга, в ночь на 24 ноября город очищали от снега 800 машин. Свежую информацию комитет предоставлять не торопится — об уборке снега в последующие дни на официальном сайте не сказано ни слова.

После того, как журналисты решили сверить озвученные цифры, выяснилось, что в указанный промежуток улицы Северной столицы бороздили лишь 474 единицы снегоуборочной техники, то есть в два раза меньше заявленного.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Обещания петербургского управленца далеко не в первый раз расходятся с делом, рассуждает политолог и журналист Юрий Светов. При прошлых губернаторах – Георгии Полтавченко и Валентине Матвиенко – картина складывалась чуть лучше, поскольку оценка возможностей и распределение бюджета были более грамотными.

«Ну, сказал Беглов, что выгонит на улицы три тысячи [единиц спецтехники]. Значит просто не нашли средств или, все подсчитав и взвесив, сочли такие расходы необязательными. Конечно же, нужно добиваться большей эффективности, для этого существуют технологии онлайн-отслеживания техники и другие вещи. Пока городские власти справились с первыми снегопадами на тройку», — подчеркнул Светов.

Чтобы повысить эту оценку и реабилитироваться в глазах петербуржцев, Смольному нужно прислушаться к критике в свой адрес, добавил политолог. К тому же снегопады могут участиться, что при нынешних темпах очистки города приведет к серьезным последствиям. По мнению собеседника «Политики Сегодня», особое внимание Беглову стоит уделить комментариям пользователей соцсетей.

Тем временем с юга на Петербург надвигается циклон «Бенедикт» (так его прозвали европейские метеорологи). Вместе с плотными облаками он принесет с собой сильный ветер и снег. В ночь на 30 ноября в городе ожидается обильный снегопад, который вновь рискует «утопить» улицы в пробках и ДТП, если власти не отреагируют на приближающуюся угрозу.