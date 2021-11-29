Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Рабочие обанкротившегося «Метростроя» получили вместо зарплат отписки из Смольного

Общество
Рабочие обанкротившегося «Метростроя» получили вместо зарплат отписки из Смольного

Сотрудники обанкротившегося предприятия «Метрострой» планируют выйти к Смольному с требованием о выплатах долгов по заработным платам. Рабочие ожидают выдачи денег около трех лет.

Проблемы начались еще в 2018 году, когда все работы по строительству петербургского метро были переданы новой компании «Метрострой Северной столицы». Прежний «Метрострой» был признан банкротом, людям пообещали выплатить все долги, но даже забастовки и голодовки не помогли им добиться денег от руководства предприятия и властей Петербурга.

Сейчас бывшие работники «Метростроя» намерены выйти к Смольному. О таких планах они заявили 29 ноября, передают «Невские новости». Стоит отметить, что своих законных зарплат ожидают 3 тысячи 700 человек.

«Это не пикет, и встречи ни с кем не назначали, просто хотим обратить внимание на нашу проблему, это уже было года три назад», — подчеркнул один из организаторов акции.

По словам сотрудников, им обещали переход в новую компанию с сохранением должностей, зарплат и привилегий. Но результат оказался совсем иным. Рабочие неоднократно направляли запросы о помощи в администрацию города и лично губернатору Александру Беглову, но вместо своих зарплат получили сухие отписки.

#зарплата #долги #беглов #метрострой