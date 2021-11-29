Рабочие обанкротившегося «Метростроя» получили вместо зарплат отписки из Смольного

Сотрудники обанкротившегося предприятия «Метрострой» планируют выйти к Смольному с требованием о выплатах долгов по заработным платам. Рабочие ожидают выдачи денег около трех лет.

Проблемы начались еще в 2018 году, когда все работы по строительству петербургского метро были переданы новой компании «Метрострой Северной столицы». Прежний «Метрострой» был признан банкротом, людям пообещали выплатить все долги, но даже забастовки и голодовки не помогли им добиться денег от руководства предприятия и властей Петербурга.

Сейчас бывшие работники «Метростроя» намерены выйти к Смольному. О таких планах они заявили 29 ноября, передают «Невские новости». Стоит отметить, что своих законных зарплат ожидают 3 тысячи 700 человек.

«Это не пикет, и встречи ни с кем не назначали, просто хотим обратить внимание на нашу проблему, это уже было года три назад», — подчеркнул один из организаторов акции.

По словам сотрудников, им обещали переход в новую компанию с сохранением должностей, зарплат и привилегий. Но результат оказался совсем иным. Рабочие неоднократно направляли запросы о помощи в администрацию города и лично губернатору Александру Беглову, но вместо своих зарплат получили сухие отписки.