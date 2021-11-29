Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Депутаты парламента Крыма утвердили отставку замглавы регионального правительства Рюмшина

Политика
Депутаты парламента Крыма утвердили отставку замглавы регионального правительства Рюмшина

Крымские парламентарии согласовали отставку с должности заместителя главы регионального правительства Андрея Рюмшина, сообщает пресс-служба госсовета республики.

Представление об отставке от замглавы крымского правительства было подано Рюмшиным в парламент республики 24 ноября. Депутаты практически единогласно проголосовали за его утверждение.

«Только закончилось заседание счетной комиссии. За (согласование отставки) проголосовали 71, один воздержался, против 0. Всего в голосовании приняло участие 72 депутата», — отмечается в сообщении.

Рюмшин совмещал должности вице-премьера правительства Крыма и министра сельского хозяйства. В настоящее время он продолжает возглавлять региональное ведомство.

#крым #отставка #парламент #рюмшин