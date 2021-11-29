Депутаты парламента Крыма утвердили отставку замглавы регионального правительства Рюмшина

Крымские парламентарии согласовали отставку с должности заместителя главы регионального правительства Андрея Рюмшина, сообщает пресс-служба госсовета республики.

Представление об отставке от замглавы крымского правительства было подано Рюмшиным в парламент республики 24 ноября. Депутаты практически единогласно проголосовали за его утверждение.

«Только закончилось заседание счетной комиссии. За (согласование отставки) проголосовали 71, один воздержался, против 0. Всего в голосовании приняло участие 72 депутата», — отмечается в сообщении.

Рюмшин совмещал должности вице-премьера правительства Крыма и министра сельского хозяйства. В настоящее время он продолжает возглавлять региональное ведомство.