Завершено расследование дела о мошенничестве директора Института госслужбы РАНХиГС

Сотрудники ФСБ завершили расследование уголовного дело по статье о мошенничестве в особо крупных размерах, выявленном на территории Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

По информации издания «Коммерсантъ», фигурантами дела стали директор образовательного учреждения Игорь Барциц, декан Светлана Ларина и иностранец Аслан Фейзба. Последнего злоумышленника объявили в розыск.

Согласно данным правоохранителей, аферисты совершили преступление с целью похитить денежные средства, выплачиваемые сотрудникам РАНХиГС в виде премий и надбавок. Мошенники вычитывали у коллег «свои» проценты и присваивали их себе. Общая сумма ущерба превысила несколько миллионов рублей. Ранее Барциц признал свою вину, вернул убытки в бюджет и ходатайствовал о заключении сделки со следствием.