Очередное «разоблачение» президента России Владимира Путина от телеканала CNN вызвало неожиданную реакцию у простых американцев. Интернет-пользователи набросились с критикой на предвзятых журналистов и раскрыли истинные мотивы российского лидера.

По мнению телезрителей из Соединенных Штатов, подконтрольные Вашингтону СМИ искусственно раздувают истерию вокруг России, чтобы отвлечь народ от собственных проблем. Пользователи припомнили Белому дому, что США стали первым государством, массово ведущим военные операции по всему земному шару и возмутились реакции телевизионщиков на стремление Москвы защищать себя и свои границы.

«Россия защищает свои границы - это нормально (CNN даже сказал, что российские войска находятся на их собственной территории. Не переходя ее). Тем более если учесть то, что сейчас происходит в Беларуси», — отметил Happy Camper.

«Как сказал один российский чиновник: "нас обвиняют в необычайной военной деятельности на нашей территории те, кто ввел свои вооруженные силы из-за границы"», — поддержал его unum.

Никакого «рассекреченного плана Путина» ни по Украине, ни по Белоруссии нет, уверены простые американцы. Есть только истерия со стороны СМИ, которые надеются таким образом отвлечь американцев от собственных миграционного, социально-экономического и политического кризисов.

«Мне нравится, когда США едут в другие страны и говорят им, как защитить свою границу. Клянусь, они должны смотреть на США как на полных идиотов и должны сказать им, чтобы они убирались к черту. Управляйте своей собственной страной, прежде чем пытаться рассказать другим, как ими управлять», — негодует ICaNtThINkofACooName 30.

«План Путина по Украине — ничего не делать и не умереть со смеху», — иронизирует Phil.

Западные и украинские СМИ активно нагнетают истерию по поводу «грядущего вторжения России». Как отметили многие отечественные журналисты и эксперты, подобными заявлениями Киев и Вашингтон пытаются переложить ответственность за собственные проблемы на Москву и перенаправить социальную напряженность и невыраженную агрессию в другое русло.