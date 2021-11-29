«Беспочвенные фантазии». Леонков ответил на слова полковника ВСУ о трусливости армии РФ

Военный эксперт Алексей Леонков назвал «беспочвенными фантазиями» заявление полковника запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петра Недзельского о том, что российская армия «побежит» при первых признаках сопротивления. По его словам, таким образом в Киеве пытаются убедить «сомневающихся» украинцев в том, что воевать с Москвой не составит особых проблем.

«Комментировать душевнобольных людей достаточно сложно. Потому что как можно вести диалог с человеком, который смешивает и изворачивает понятия, чтобы доказать свою правоту. У него задача как-то пропиариться, поднять патриотические настроения, мол, война с Россией не страшна, ночевать будем в Москве», — объяснил Леонков в беседе с «Политикой Сегодня».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Ранее украинский полковник запаса заявил, что в ходе Второй мировой войны на стороне гитлеровской коалиции воевало более миллиона русских солдат. Это, по его мнению, доказывает их «трусливость».

«Мы можем сказать россиянам: вы самая трусливая нация! Если россиянам дать отпор, они побегут. Болтовня о “русском солдате”, “русском Ваньке” — это говорильня! В Российской империи деградировала вся популяция, и солдаты там сгнили. Мы-то защищаем свой дом, своих детей и родину, а они что, они захватчики!» — возмутился он в эфире YouTube-канала «Апостроф».

В свою очередь Леонков напомнил, что точно так же о «трусости» советской армии утверждали и фашистские войска, которые 22 июня 1941 года стояли на границе с СССР. Однако мало кто мог предположить, что вооруженное нападение нацистской Германии обернется затяжной и долгой войной, о которой немцы будут «жалеть до конца своей жизни».

wikipedia.org / Общественное достояние

«Все эти фантазии украинского полковника, который пытается показать свои знания в истории, беспочвенны. Они направлены на внутренний электорат, на тех украинцев, которые еще сомневаются в том, что воевать с Россией — достаточно легко. Полковник из того лагеря, который заявляет, что у Украины самая сильная армия, поэтому ее в НАТО не берут», — рассуждает собеседник издания.

Однако Леонков убежден, что в Киеве сильно заблуждаются насчет превосходства украинских военных. Он напомнил, что даже нерегулярная армия ополченцев в Донбассе несколько раз демонстрировала, как нужно поступать с «самоуверенными вояками». По словам эксперта, исход любого военного конфликта зависит от того, какая армия лучше замотивирована и более слаженна.

«Главная мотивация — это традиции. Наша армия воспитана на традициях царской и советской армии. Мы победу русского оружия знаем и чтим. У нас сохранены все музеи, отмечаются все памятные даты. На Украине же избавились от этой памятной истории и придумали себе новую. Чтобы ее как-то закрепить, вот и снабжают такими сказками, которые не имеют под собой фактов, но создают пропагандистский шум», — резюмировал Леонков.

mil.ru / Министерство обороны Российской Федерации

На днях военный обозреватель Павел Фельгенгауэр в беседе с Bloomberg заявил, что «распутица» не позволит России начать предполагаемое «вторжение» на Украину в ближайшее время. В агентстве утверждают, что «военная операция» начнется не раньше января. При этом ранее CBS News, напротив, заявляли, что вероятность нападения РФ на Украину возрастает по мере наступления холодов.

Москва неоднократно отвергала предположения о планах «вторжения» на Киев. Президент РФ Владимир Путин назвал такие заявления «алармистскими», а глава МИД Сергей Лавров выразил мнение, что таким образом киевские власти пытаются выставить себя жертвой. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил возможных провокаций со стороны Запада, который, по его словам, искусственно нагнетает эту истерику.