Политолог Соловейчик заявил о важности контроля за деятельностью чиновников в Петербурге

Регулярных проблем с уборкой снега в Санкт-Петербурге можно было бы избежать при наличии должного контроля за деятельностью чиновников, считает политолог Владимир Соловейчик.

По его словам, борьба с последствиями снегопадов в Северной столице всегда вызывает трудности, передает ФАН. Эта проблема носит системный характер, однако губернатор Петербурга Александр Беглов продолжает ее игнорировать, отметил эксперт.

«В Санкт-Петербурге каждый год возникают похожие проблемы. Снег всегда выпадает “неожиданно”. Такое ощущение, что наши городские начальники мысленно живут в какой-то теплой стране, где нет ни русской зимы, ни русского снегопада», — сказал Соловейчик.

Политолог указал на важность общественного контроля за деятельностью чиновников и управляющих компаний. Также проблемы ЖКХ связаны с невозможностью отправить в отставку депутатов ЗакСа за недоработки при благоустройстве города, добавил он.

«Проблемы связаны с отсутствием эффективного финансового контроля за деятельностью и комитета по благоустройству, и организаций, работающих по государственному заказу в этой сфере», — подчеркнул Соловейчик.

На оперативное решение возникающих трудностей влияет и позиция горожан. В случае резкой волны недовольства петербуржцев и увеличении числа депутатских обращений исполнительная власть «зачешется», заключил эксперт.