Источник РБК сообщил о планах Кремля изменить название документа о вакцинации от COVID-19

Правительство России намерено изменить название документа о вакцинации против COVID-19. Такую информацию сообщили источники, близкие к администрации президента и правительству страны.

Согласно предварительной информации, власти страны хотят максимально ограничить использование термина «QR-код», так как он означает инструмент передачи информации. Среди предлагаемых к использованию названий уже есть «паспорт здоровья», «Сертификат здоровья», «зеленый паспорт», «ковипасс», «санитарный паспорт» и т.д. В данный момент их тестируют при помощи социологических исследований, сообщает РБК.

Президент РФ Владимир Путин поручил регионам держать ситуацию с коронавирусом на контроле и наращивать темпы вакцинации. Уже завтра перед главой государства должны отчитаться по выполнению поручений, сообщает телеканал «360».