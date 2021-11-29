Китайские инвесторы подали иск против Украины из-за национализации «Мотор Сич»

Китайская авиакомпания Skyrizon собирается отсудить у Украины более $4,5 млрд из-за национализации предприятия «Мотор Сич». Об этом сообщает ТАСС.

Иск направлен в Постоянную палату третейского суда, расположенную в Гааге. При этом компания не исключает «возможности продолжения требований о возмещении дополнительных убытков» за нарушение двухстороннего инвестиционного соглашения.

«Мы всегда надеемся на добрую волю и примирение, но никогда не поддаемся силовому давлению и будем использовать все возможные юридические средства для решительной защиты наших законных прав и интересов»,— подчеркнули в компании.

Уточним, в 2016 году инвесторы из КНР приобрели больше половины акций предприятия. Однако в конце января 2021 года украинские власти ввели против них санкции. Они предусматривали блокировку активов, сокращение торговых операций и частичное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок на территории страны. Причины такого поступка до сих пор так и не были обозначены.

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После этого, 20 марта, суд в Киеве арестовал уже 100% акций компании, а 24 марта президент Владимир Зеленский подписал указ о национализации завода.

Компания «Мотор Сич» специализируется на разработке, производстве и обслуживании авиационных газотурбинных двигателей. Ее штаб-квартира находится в Запорожье.