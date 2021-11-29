Правительство России внесло в Госдуму законопроект о льготах для бизнеса на Курилах

Российское правительство одобрило законопроект о льготах для бизнеса на Курильских островах. Документ передан на рассмотрение в Госдуму.

Согласно проекту закона, территория Курил станет свободной таможенной зоной. Организации получат налоговые льготы при соблюдении определенных условий. Также компании, которые пожелают открыть бизнес на Курильских островах, на 20 лет полностью освободятся почти от всех видов налогов и для них будут снижены тарифы страховых взносов.

В кабмине РФ особенно подчеркивали, что нельзя допускать организации новой офшорной зоны на Курилах. Компании действительно должны работать на островах, чтобы получить преференции.