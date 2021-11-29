Аналитики Baijiahao спрогнозировали ужесточение политики России по отношению к США

Российская сторона готова ужесточить свою политику по отношению к Соединенным Штатам из-за провокационных действий Вашингтона. К такому выводу пришли аналитики китайской интернет-платформы Baijiahao.

В материале экспертов сказано, что отношения между Кремлем и Белым домом сильно ухудшились в последние годы. Причиной этому стала агрессивная и провокационная политика США. Изначально Москва заняла оборонительную позицию в этом противостоянии, однако все может измениться по двум причинам, передает «ПолитРоссия».

«Во-первых, Соединенные Штаты зашли слишком далеко в своих провокационных действиях. Именно Вашингтон стремился ввести санкции против российского проекта «Северный поток — 2». К тому же США оказывают военную поддержку Украине, снабжая ее оружием. Наконец, американские корабли совершают опасные маневры вблизи российских границ в Черном море», — сказано в статье Baijiahao.

Вторая причина, по которой российская сторона может бросить вызов США и ужесточить свою политику, — это партнерские отношения с КНР. По словам экспертов, у Москвы есть сильная поддержка Пекина. Этот факт укрепляет уверенность России в собственных силах, заключили аналитики.

Журналисты NetEasе ранее сообщили, что Россия и Китай объединили усилия для жесткого ответа на провокации Соединенных Штатов. По словам экспертов, ВВС двух стран провели совместную воздушную операцию над водами Восточно-Китайского и Японского морей.