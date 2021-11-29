Путин призвал глав регионов России лично контролировать соблюдение ограничений по COVID-19

Главам субъектов Российской Федерации рекомендовано взять под личный контроль введение и соблюдение ограничений по COVID-19, соответствующее поручение утвердил глава государства Владимир Путин.

Меры направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в России. Рекомендации также касаются наращивания темпов вакцинации населения страны от COVID-19.

Ответственными за выполнение поручения назначены главы субъектов РФ. Доклад о проделанной работе будет представлен до 30 ноября текущего года. Перечень поручений принят по итогам совещания Путина с членами Правительства России.

Ранее стало известно, что комбинация вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» показала высокую эффективность. Защита от коронавируса превышает 92%, передает телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.