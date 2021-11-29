Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Певец Самсонов не заметил работы коммунальщиков на заснеженных улицах Петербурга

Общество
Певец Самсонов не заметил работы коммунальщиков на заснеженных улицах Петербурга

Владимир Самсонов поделился своими наблюдениями за работой коммунальных служб Санкт-Петербурга в условиях сильного снегопада. Оперный певец не рассчитывает на быструю реакцию Смольного.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга не справляется со своими обязанностями по очищению дорог и тротуаров во время непогоды. Количество снегоуборочной техники не совпадает с заявленным. Самсонов рассказал Федеральному агентству новостей, что не увидел должной работы коммунальщиков.

«Снег только выпал, поэтому не заметил я пока работы коммунальщиков. На такую быструю реакцию я не рассчитываю. Если бы это была противоракетная оборона нашей страны, тогда можно было бы рассчитывать на более быструю реакцию. Увидим. Завтра-послезавтра увидим, как они справятся за день и ночь», — заявил исполнитель.

24 и 25 ноября коммунальные службы показали равнодушие к своей работе. На дорогах наледь, которая способствует большому количеству аварий, а на тротуарах лежит неубранный снег. В ночь на понедельник на Санкт-Петербург снова обрушился снегопад, но комитет по благоустройству Северной столицы не реагирует оперативно на проблему. Губернатор Александр Беглов в октябре заявлял, что город готов к зимнему периоду, но по факту это оказалось не так.

#петербург #беглов #певец #снегопад #самсонов