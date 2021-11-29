Певец Самсонов не заметил работы коммунальщиков на заснеженных улицах Петербурга

Владимир Самсонов поделился своими наблюдениями за работой коммунальных служб Санкт-Петербурга в условиях сильного снегопада. Оперный певец не рассчитывает на быструю реакцию Смольного.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга не справляется со своими обязанностями по очищению дорог и тротуаров во время непогоды. Количество снегоуборочной техники не совпадает с заявленным. Самсонов рассказал Федеральному агентству новостей, что не увидел должной работы коммунальщиков.

«Снег только выпал, поэтому не заметил я пока работы коммунальщиков. На такую быструю реакцию я не рассчитываю. Если бы это была противоракетная оборона нашей страны, тогда можно было бы рассчитывать на более быструю реакцию. Увидим. Завтра-послезавтра увидим, как они справятся за день и ночь», — заявил исполнитель.

24 и 25 ноября коммунальные службы показали равнодушие к своей работе. На дорогах наледь, которая способствует большому количеству аварий, а на тротуарах лежит неубранный снег. В ночь на понедельник на Санкт-Петербург снова обрушился снегопад, но комитет по благоустройству Северной столицы не реагирует оперативно на проблему. Губернатор Александр Беглов в октябре заявлял, что город готов к зимнему периоду, но по факту это оказалось не так.