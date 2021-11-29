Ремонт детской больницы в Петербурге отменился из-за миллионных трат комитета по здравоохранению

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга потратил на текущий ремонт своих помещений почти 14 миллионов рублей. Чиновники выбрали дорогостоящие строительные материалы для обновления своих кабинетов, но оставили без ремонта детскую больницу.

Как отмечается в публикации Федерального агентства новостей, ведомственным учреждением комитета является ГБУЗ «Детская городская больница №5 имени Нила Федоровича Филатова». Именно в этом медицинском учреждении были закрыты некоторые палаты из-за разрухи и антисанитарии. Но в итоге из-за пандемии коронавируса их пришлось открыть в прежнем виде.

«Страшное место. Лежала там не раз с сыном, там такой ужас, холод и грязь, питание отвратительное и настолько гнетущая обстановка, что хочется выть. Да, лечение неплохое, но в последний раз я написала отказ и забрала сына, так как спать в палате, где окно не закрывается зимой, — это даже для взрослого человека, простите, недопустимо», — поделилась одна из жительниц Петербурга.

Пока родители с детьми вынуждены спать у холодных стен на кроватях с провисающими до пола сетками, чиновники администрации губернатора Александра Беглова успели отремонтировать свои кабинеты: закупили ламинат, керамогранитную плитку, утеплили стены и заменили трубы в общей сумме почти на 14 миллионов рублей.