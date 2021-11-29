Сенатор Клишас исключил введение ответственности в России за невыполнение законов о QR-кодах

Вводить ответственность за невыполнение законов о QR-кодах в России не планируется, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Необходимые нормы уже есть в действующем законодательстве, поэтому вводить ответственность не будут. QR-коды должны свидетельствовать о прохождении вакцинации против коронавируса или перенесенном не более полугода назад заболевании.

«Нет, уже есть все», — ответил сенатор РИА Новости в ответ на вопрос о планах по введению ответственности.

Правительство России 12 ноября внесло в Госдуму два проекта закона, которые предполагают введение системы QR-кодов для посещения ряда общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиационном транспорте.

Сертификаты для переболевших коронавирусом в течение последних 12 месяцев будут действовать год вместо шести месяцев, передает телеканал «360».