«Податься некуда»: один из горняков «Листвяжной» рассказал о причинах молчания шахтеров

Один из работников беловской шахты «Листвяжная» в Кузбассе, где взрыв метана унес жизни 51 человека, рассказал, почему горняки умалчивают о постоянных нарушениях, а профсоюзы бездействуют.

В первую очередь горняки молчат о нарушениях, чтобы потерять работу, за которую они получают хорошие деньги, рассказал Николай Алимов в беседе с Lenta.ru. Кроме того, у многих людей есть кредиты, которые необходимо выплачивать, поэтому потеря заработка или уменьшение его размера вселяет в шахтеров страх.

«Всех посадили в кредитную кабалу, каждый боится за свое место и лишний раз ничего не скажет», — сказал он.

В свою очередь профсоюзы предпочитают не вмешиваться в ситуации на горнодобывающих предприятиях, чтобы защитить права шахтеров: им удобно получать свой процент, отметил Алимов.

Напомним, что пожар в кузбасской шахте произошел в ночь на 25 ноября. По предварительным данным экспертов, возгорание началось из-за взрыва метана — его концентрация в воздухе превышает допустимые нормы в несколько раз. В результате погиб 51 человек, пятеро из которых — спасатели.