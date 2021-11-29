Украинские пользователи Facebook раскритиковали позицию Германии по «Северному потоку — 2»

Украина должна сама обеспечить свою безопасность и не рассчитывать на помощь со стороны Германии. К такому выводу пришли пользователи украинского сегмента социальной сети Facebook.

Журналисты «РБК-Украина» обнародовали материал, который посвящен газопроводу «Северный поток — 2». Портал Axios до этого сообщил, что немецкое правительство призвало Конгресс США отказаться от введения санкций в отношении трубопровода. По словам чиновников, энергетический проект не угрожает безопасности Украины.

Эта новость вызвала бурную реакцию среди простых украинцев, которые обрушились с волной гневных комментариев в адрес Берлина.

«Продались немцы с потрохами, и еще шантажируют Америку», — написала пользователь Валентина Бабак.

Комментатор Виктор Заворотько отметил, что Германия только и делает, что выражает обеспокоенность, а на самом деле Берлин не собирается помогать Киеву.

«Вот у кого хата с краю», — сообщил украинец Виталий Ильницкий.

Аналитик Валентин Землянский ранее выразил мнение, что ФРГ в ближайшие десятилетия не только не откажется от российского газа, но и будет использовать его еще более активно. Что касается Украины, то ее надежды относительно «СП-2» не оправдались после смены немецкого правительства.