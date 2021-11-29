Посол Украины в Германии Мельник потребовал компенсацию от Берлина

Киев рассчитывает на компенсацию от ФРГ за ценности, которые были утрачены во время Второй мировой войны. С таким заявлением выступил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

На Украине не уверены в том, что архив нот композитора Иоганна Себастьяна Баха подарен Берлину в 2001 году на законном основании. Архив оценивается в десятки миллиардов евро, уточнил Мельник. И Украина хотела бы получить средства за него.

По словам дипломата, Киев так и не получил компенсацию от Берлина «за огромные потери культурного наследия Украины во время нацистской оккупации». Мельник также напомнил, что Киев за годы войны был разорен и лишился большого культурного наследия.