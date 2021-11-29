Президент Сербии Вучич отметил стратегическую важность цены на газ из России

Сербия сможет сэкономить около 1 млрд евро за счет выгодной цены на газ, которую установила Россия. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

Глава государства выступил в эфире программы Hit Tvit на телеканале Pink. По его словам, такая внушительная сумма имеет стратегическое значение для Сербии.

«Вы хоть понимаете, что цены составляют от 650 до 1 200 евро за 1 тысячу кубометров, а мы платим 270?» — заметил Вучич.

Сербский лидер также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за проявленное уважение к интересам Белграда. Вучич добавил, что Москва предоставила возможность приобретать газ по такой цене на шесть месяцев. По его словам, российская сторона не могла назначить подобную цену на длительный срок, поскольку это возмутило бы другие страны.