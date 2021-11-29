Часть украинцев может лишиться мобильной связи

Украинские власти намерены создать базу данных, в которой будут находиться уникальные идентификаторы средств мобильной связи (IMEI). Абоненты, незарегистрированные в ней, будут отключены от сети.

Новый законопроект Верховной рады подразумевает три вида списков, в которые попадут пользователи мобильных телефонов. В «белом» будут содержаться коды IMEI всех средств сотовой связи, которые работали в мобильных сетях страны до 1 июля 2022 года.

В так называемый «серый» список войдут абоненты с временным разрешением. Пользователей программа определит как ненастоящие или клонированные. В него также войдут те, кто обслуживался до 1 июля 2022 года. Им будет предоставлено время для регистрации до 31 декабря 2025 года. В «черный» список попадут украденные или поддельные устройства, а также попавшие на Украину нелегальным путем.

Недавно специалист по тестированию информационных продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что нужно сделать, чтобы потеря телефона не стала фатальной. Для начала необходимо повысить уровень защиты мобильного устройства.